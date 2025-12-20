Quantität oder Qualität - da scheint auch die Evolution immer wieder abzuwägen.

Im Fachmagazin Science Advances berichtet ein Wissenschaftsteam, wie es seine These an Ameisenkolonien getestet hat. Es hat über 500 Arten geröntgt, der Fokus lag auf der Stärke des panzerartigen Exoskeletts der Ameisen. Dieser Panzer schützt die Insekten vor Angriffen, vorm Austrocknen und vor Krankheiten.

Es stellte sich heraus: Der Panzer ist je nach Kolonie sehr unterschiedlich stark. Ameisen, die einen weniger festen Panzer hatten, lebten oft in größeren Kolonien.

Die Forschenden sagen: Diesen Panzer besonders dick zu machen, dafür braucht man viel Energie. Je weniger man dagegen in den Panzer investiert, desto mehr Energie ist frei für andere Dinge, etwa das Wachstum der Kolonie. Und je mehr Ameisen es gibt, desto eher sind einzelne Ameisen wiederum vor Angriffen geschützt.