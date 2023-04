Nur Menschen gehen aufrecht auf zwei Beinen.

Wie es dazu gekommen ist, ist eine der wichtigsten Fragen in der Evolutionsforschung. Eine von mehreren These war bislang, dass unsere Vorfahren so besser an Früchte kamen, die an Zweigen hingen. Damals - vor rund zwölf Millionen Jahren - soll der Lebensraum unserer Vorfahren in Ostafrika nämlich von dichtem Tropenwald bedeckt gewesen sein.

Aber diese Theorie werfen jetzt zwei Forschungsteams im Fachmagazin Science über den Haufen: Sie haben Hinweise gefunden, dass die Gegend zu dieser Zeit schon länger nicht mehr aus dichtem Wald bestand, sondern aufgelockert war: also eher offene Wälder und Grasland. Und statt Früchten standen wohl auch Blätter auf dem Speiseplan.