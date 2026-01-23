Auf die Größe kommt es doch an.

Forschende aus Australien wollten wissen, warum Menschen im Vergleich zu anderen Primaten längere und dickere Penisse haben. Ihre Vermutung ist, dass Frauen größere Penisse attraktiver finden und sich das in der Evolution deshalb durchgesetzt hat. Oder dass größere Penisse andere Männer einschüchtern.

Die Forschenden zeigten Frauen und Männern viele unterschiedliche Körperformen - von groß und trainiert mit großem Penis, bis klein, untrainiert und kleinem Penis. Raus kam: Ja, Frauen mögen große, trainierte Männer mit großen Penissen. Aber zu viele Mukkis und einen sehr großen Penis fanden sie nicht so sexy. Männer waren davon aber eingeschüchtert. Die Forschenden vermuten im Fachblatt Plos Biology, dass in der Evolution beides eine Rolle spielte: Was Frauen sexy finden und was andere Männer einschüchtert.