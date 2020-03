Es sind Narwale, genauer gesagt: die Männchen dieser Art. Sie tragen ein gewundenes Horn am Kopf, das bis zu drei Meter lang werden kann. Damit endet allerdings die Ähnlichkeit mit den Fabelwesen, denn das Gebilde ist eigentlich ein Zahn, der die Oberlippe der Wale durchbricht und weiter wächst. Welche Funktion es haben könnte, darüber gibt es mehrere Theorien, von Hilfe bei der Nahrungssuche bis zur Waffe.

Evolutionsbiologen der Arizona State University kommen jetzt zu dem Schluss: Das "Einhorn" soll den Weibchen imponieren. Dabei gilt: Je länger, desto größer ist die Chance auf Erfolg. Evolutionsbiologisch betrachtet sind also Männchen mit einem besonders langen Zahn im Vorteil und geben dieses Merkmal an ihre Nachkommen weiter. Ganz ausschließen wollen die Biologinnen und Biologen die anderen Theorien aber nicht; es könnte ja sein, dass der gewundene Zahn mehrere Funktionen hat. Außerdem sind noch Fragen offen - etwa die, warum das Einhorn bei den Weibchen so einen starken Eindruck hinterlässt.