Flugsaurier waren zum Teil fliegende Riesen.

Einige hatten eine Flügel-Spannweite von mehr als zehn Metern. Sie stammten aber von Mini-Flugsauriern ab, die in Bäumen herumkletterten. Wie konnten die Tiere über die Zeit hinweg so groß werden? Das hat ein Forschungsteam unter der Leitung der Uni Leicester in England untersucht. Es sagt: Die Antwort liegt in den Händen und Füßen der Saurier.

Die Hände und Füße waren bei frühen Flugsauriern wohl sehr gut angepasst an ein Leben in Bäumen - ähnlich wie etwa bei heutigen Spechten. Die haben lange Krallen, mit denen sie sich quasi senkrecht an Baumstämmen festhalten können.

Vor etwa 17 Millionen Jahren veränderten sich die Hände und Füße von Flugsauriern, so dass sie sich auf dem Boden besser bewegen konnten. Damit hatten sie Zugang zu neuen Lebensräumen - und zu vielen Nahrungsquellen. So konnten die Flugsaurier dann immer größer werden.