Dinosaurier gab's ja in allen möglichen Größen und Formen - auch kleiner als ein Huhn.

Das zeigt jetzt ein 95 Millionen Jahre altes Fossil, das schon 2014 in Argentinien entdeckt wurde, in Patagonien. Ein Forscherteam aus Argentinien und den USA schreibt im Fachmagazin Nature, dass dieses gut erhaltene ganze Skelett viele Fragen über die kleine Dino-Art beantwortet. Vorher waren nämlich nur einzelne Skelett-Teile gefunden worden.

Klein sein als Nische?

Jetzt konnten die Forscher rekonstruieren, dass der kleine Dino sehr lange, schlanke Hinterbeine hatte - auf denen er sich fortbewegte - und überraschend lange Vorderbeine, an denen drei Finger waren. Das gefundene Exemplar war offenbar ausgewachsen und wog zu Lebzeiten nur 700 Gramm. Warum diese Dino-Art - namens Alnashetri cerropoliciensis - so klein war, ist noch unklar. Die Forscher sagen: Vielleicht haben diese Dinosaurier einfach erfolgreich die Nische der sehr kleinen Raubtiere besetzt.

Fliegen konnte der Dino nicht



Diese Dinosaurier-Art gehörte zu den Alvarezsauridae. Von denen wurde lange vermutet, dass sie frühe Vorfahren der Vögel gewesen seien, aber das hat sich als falsch herausgestellt: Sie konnten nicht fliegen.

