Ein Forschungsprojekt in Prag zeigt: Eine einmalige Geldzahlung kann obdachlosen Menschen spürbar helfen.

In der tschechischen Hauptstadt bekamen 40 Menschen ohne festen Wohnsitz einmalig umgerechnet 4.000 Euro ausgezahlt. Die einzige Bedingung: Sie mussten sich von einem Forschungsteam regelmäßig befragen lassen.

Viele Teilnehmende nutzten das Geld vor allem für grundlegende Bedürfnisse wie Essen, Kleidung oder Unterkunft. Einige konnten ihre Wohnsituation stabilisieren oder erste Schritte zurück in ein geregeltes Leben machen.

Menschen mit finanzieller Unterstützung hatten bessere Chancen, ihre Situation zu verbessern als Vergleichsgruppen, die kein Geld bekommen hatten. Am besten ging es denen, die parallel noch engmaschig von Sozialarbeitern betreut wurden.

Die Ergebnisse passen zu ähnlichen Studien aus anderen Ländern. Die Forschenden sagen, das Geld sei gerade genug für ein einfaches Zimmer in einer Unterkunft. Und das wiederum hilft dabei, einen Job zu bekommen.