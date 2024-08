Pferde sind offenbar cleverer als bisher angenommen.

Das sagen Forschende der Nottingham Trent Universität. In einer Studie haben sie untersucht, wie lernfähig Pferde sind. In der Zeitschrift Applied Animal Behaviour Science berichten sie über ein Experiment.

Je schwerer der Test, desto besser das Ergebnis

Die Pferde sollten mit der Nase eine laminierte Karte im A3-Format berühren und bekamen dafür ein Leckerli. Anschließend wurde es anspruchsvoller: Die Pferde erhielten keine Belohnung mehr, wenn sie die Karte berührten, während ein Licht an war - aber schon, wenn es aus war. Das bekamen die Pferde nicht mehr so gut hin. In der letzten Phase führten die Forschenden eine Strafe ein. Wenn die Pferde die Karte berührten, obwohl die Lampe an war, gab es eine kurze Auszeit und gar keine Leckerlis mehr.

Jetzt passierte etwas, was die Forschenden überraschte: Die Pferde machten plötzlich kaum noch Fehler. Das Wissenschaftsteam hält es für möglich, dass die Tiere das Spiel die ganze Zeit verstanden haben, es aber erst richtig "spielten", als sie die Gefahr sahen, kein Leckerli mehr zu bekommen. Die Forschenden sehen darin eine höhere kognitive Fähigkeit, als sie für möglich gehalten hatten.