Hummer werden in Restaurants lebendig in den Topf geworfen.

Vielen erscheint das grausam und einige Länder haben es deswegen schon verboten, wie Norwegen, Neuseeland und Österreich. In Großbritannien wird über solche Vorgaben noch diskutiert. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Hummer mit Elektroschocks im Wasser zu betäuben.

In Norwegen haben Forschende dazu ein Experiment gemacht. Im Magazin Scientific Reports schreibt das Team, dass Hummer auch bei Elektroschocks Schmerzen empfanden. Sie schlugen mit der Schwanzflosse und versuchten zu fliehen. Wenn sie aber gängige Schmerzmittel für Menschen bekamen, taten sie das nicht.

Die Forschenden wollen, dass mehr darüber gesprochen wird, wie wir mit Krebstieren umgehen. Sie sagen, es gibt eine ethische Verantwortung.