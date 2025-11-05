Viel Wind – das klingt erst mal gut für Windkraftwerke. Es ist aber wohl für viele Anlagen zu viel.

Eine Studie im Fachmagazin Nature Communications beschäftigt sich mit Extremwetter durch den Klimawandel und wie Windanlagen dafür ausgelegt sind. Schon die Bestandsaufnahme der Studie ist nicht so gut. 40 Prozent der bestehenden und geplanten Offshore-Windparks in Europa und Asien haben es wohl oft mit Windgeschwindigkeiten zu tun, für die sie nicht ausgelegt sind. In Zukunft könnte es noch mehr werden: Die Hälfte dieses Windparks vor den Küsten liegt laut Studie in Gebieten, wo in Zukunft mehr Wirbelstürme erwartet werden.

Die Forschenden weisen darauf hin, dass die Anlagen besser geschützt werden müssten; oder es werden gleich Kraftwerke gebaut, die mit stärkerem Wind klarkommen.