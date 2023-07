Gibt es das Monster von Loch Ness wirklich?

Seit gut hundert Jahren gibt es immer wieder Berichte, dass dort ein ungewöhnlich großes Tier gesichtet wurde. Eine Theorie ist zum Beispiel, dass es sich dabei um einen extrem großen Aal handelt. Genau da meldet ein Datenanalyst aus den USA jetzt Zweifel an. Wie er in einem Artikel schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Nessie ein Aal ist, gleich Null.

So lange Aale gibt es nicht

Der Forscher hat ausgewertet, wie lang Aale waren, die in den 1970er Jahren aus Loch Ness gefischt wurden - und zum Vergleich wurden auch noch Daten aus einem See in Belgien herangezogen. Ergebnis: Einen Aal zu fischen, der einen Meter lang ist, ist schon ziemlich unwahrscheinlich - die Chancen stehen bei 1 zu 50.000. Die Chance, ein noch größeres Tier zu finden, geht gegen Null.

Was also wirklich hinter dem Mythos vom Seeungeheuer Nessie stecken könnte, muss weiter untersucht werden.