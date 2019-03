Dasselbe soll laut Facebook auch für die anstehenden Wahlen in der Ukraine Ende des Monats gelten. Im April wählen die Bürger in Indonesien einen neuen Präsidenten.

Nach der mutmaßlichen Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und die Brexit-Abstimmung im selben Jahr gab es viel Kritik an Facebook und auch an Twitter, sie hätten zu wenig gegen die Manipulation von Wählern unternommen.

Für die Wahl des Europaparlaments im Mai ist Werbung aus dem Ausland grundsätzlich möglich - allerdings muss der Anzeigenschalter seine Identität und seinen Standort nennen.