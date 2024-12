Jedes Jahr ehrt das Fachjournal Science den "Breakthrough of the Year", den wichtigsten Durchbruch in der Forschung.

Dieses Jahr haben die Verantwortlichen dafür ein Medikament ausgewählt, das einen großen Fortschritt im Kampf gegen HIV möglich gemacht hat. Es heißt Lenacapavir und verhindert sechs Monate lang eine Infektion mit dem Virus. Heißt: Für ein ganzes Jahr HIV-Schutz reichen zwei Spritzen zur Prophylaxe - statt wie bisher jeden Tag eine Tablette. Fachleute sagen, das ist einerseits viel komfortabler - und andererseits haben alle, die sich so vor dem Virus schützen, mit weniger Stigma zu kämpfen. Der Hersteller des Medikaments will die Zulassung als HIV-Schutz in vielen Ländern beantragen, vor allem auch in ärmeren. In Deutschland ist das Mittel bisher nicht auf dem Markt. In der EU ist Lenacapavir zur Behandlung von bestimmten Patienten zugelassen, die schon mit HIV infiziert sind. Weltweit leben laut dem Uno-Programm UNAIDS rund 40 Millionen Menschen mit HIV, die meisten von ihnen in Afrika südlich der Sahara. Das HI-Virus löst unbehandelt die Immunschwächekrankheit Aids aus.