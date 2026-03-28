Falschrum die Welt: Ein Franzose hat einen neuen Segelrekord aufgestellt.

Der 22-jährige ist auf seiner Solo-Tour von Ost nach West um die Welt gesegelt. Nonstop. In knapp 95 Tagen. Vorher lag der Rekord bei gut 122 Tagen. Aufgestellt hatte ihn vor 24 Jahren auch ein Franzose.

Rekordversuche von Ost nach West sind bei Seglern selten, weil die Herausforderungen gegen den Wind viel härter sind als in der Gegenrichung. Alle großen Regatten führen von West nach Ost um die Erde.

Guriec Soudée war am Tag vor Heiligabend 2025 in sein Abenteuer gestartet. Er passierte die Ziellinie am Morgen des 28. März 2026 in Brest. Zu den Gratulanten gehörte auch der inzwischen 80 Jahre alte Segler, der vor ihm den Rekord aufgestellt und über zwei Jahrzehnte gehalten hatte.

Erst sechs Segler haben bisher eine Ost-West-Soloweltumseglung ohne Zwischenstopps ins Ziel gebracht. Als Erster hatte das 1971 ein Brite geschafft - in 292 Tagen. Als erste Frau war es die inzwischen siebenmalige britische Weltumseglerin Dee Caffari im Jahr 2016 in 178 Tagen.