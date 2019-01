Was man dagegen tun kann, haben Mediziner in Belgien zwar nicht rausgefunden - aber zumindest, woran das eigentlich liegt. Bisher gab es in der plastischen Chirurgie einen Streit darüber, ob die Falten auf der Oberlippe eher entstehen, weil das Gewebe mehr durchhängt oder weil das Gewebe einfach weniger wird. Die Forscher aus Belgien zeigen jetzt in einer Studie im Fachjournal Plastic and Reconstructive Surgery: Beides stimmt ein bisschen.

Die Forscher haben die Gesichter von 200 Menschen mit einem Magnetresonanztomographen untersucht. Die eine Hälfte war zwischen 20 und 30, die andere zwischen 65 und 80 Jahre alt. Die Wissenschaftler stellten fest: Die Oberlippen der Älteren waren im Schnitt knapp 20 Prozent länger als die der Jüngeren. Und ihr Weichteilgewebe war dünner. Schuld an den Falten ist also eine Kombination aus Länge, Dicke und einem insgesamt geringeren Volumen der Oberlippe.