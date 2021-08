Mal angenommen, wir suchen unseren Schlüssel - und der hat einen roten Anhänger.

Was wir allerdings erstmal finden ist: das grüne Notizbuch, das Handy in der blauen Hülle, den gelben Kugelschreiber, und erst dann: den Schlüssel mit dem roten Anhänger. Wie verarbeitet unser Gehirn Farbreize, die es eigentlich ignorieren soll. Anders gesagt: Wie werden die Signale "grün", "blau" und "gelb" im Gehirn verarbeitet, wenn wir etwas suchen, das rot ist? Wie schnell kann unser Gehirn dann umschalten?

Ein Forschungsteam vom Leibniz-Institut hat das mit einer kleinen Versuchsreihe an Freiwilligen untersucht. Ergebnis: Das Gehirn reagiert zuerst auf die Störfarbe - also die, nach der es gerade NICHT Ausschau hält. Die Aufmerksamkeit geht also zuerst zum Reiz, der ablenkt, bevor sie sich dem Ziel zuwendet.