Ein Wissenschaftsteam der Columbia University in New York hat sich angeschaut, welchen Einfluss die Farbe an der Außenfassade von Gebäuden haben kann auf die Temperaturen drinnen. Klar ist: Weiß reflektiert das Sonnenlicht am besten und hält damit die Temperaturen auch im Sommer auf erträglichem Niveau. Aber nicht jeder mag sein Haus weiß streichen.

Die Lösung des Wissenschaftsteams: zwei Schichten. Unten eine weiße Grundierung und oben drüber eine dünne Schichte anderer Farbe. Ist die obere, farbige Schicht nur 100 Mikrometer dick, dann wandern die Sonnenstrahlen durch die obere Schicht hindurch und treffen auf die weiße Grundierung. Und die reflektiert wiederum das Sonnenlicht.

Durch diese Doppelbeschichtung war es möglich, selbst schwarze Oberflächen kühler zu halten: In den Test gab es einen Unterschied zu komplett schwarzen Oberflächen von mehr als 15 Grad.