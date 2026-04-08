Jede dritte Frau in Deutschland bekommt ihr Kind per Kaiserschnitt. Das ARD-Magazin Report Mainz berichtet, dass dabei öfter als gedacht die Betäubung nicht richtig funktioniert.

Report Mainz hat mehrere hundert Hebammen dazu befragt, und fast 90 Prozent kannten Frauen, bei denen das vorkam. Studien zufolge passiert das in bis zu 14 Prozent der Fälle.

Frauen fühlen sich nicht erst genommen

Betroffene Frauen sagen, dass sie sich in solchen Fällen oft nicht ernst genommen gefühlt haben, obwohl sie extrem starke Schmerzen hatten. Außerdem sagen Frauen, dass die Probleme auch nicht im OP-Protokoll festgehalten wurden.

Geburts-Register wäre hilfreich

Fachleute sagen: Es wäre hilfreich, wenn es in Deutschland ein Geburts-Register gibt - also eine Datenbank, in der aufgeschrieben wird, welche Komplikationen es bei Geburten gibt. Weil man dann besser für sicherere Geburten sorgen kann. Das Bundesgesundheitsministerium sagt allerdings, dass so ein Register nicht geplant ist.