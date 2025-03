Die Mehrheit der Menschen auf der Welt atmet schmutzige Luft.

Das zeigt nochmal ein neuer Bericht des Schweizer Luftfilter-Unternehmens IQAir. Demnach werden in mehr als 80 Prozent der Städte weltweit die Richtwerte für Luftqualität nicht eingehalten. Die schlechteste Luft haben laut Ranking Städte im Tschad, die Demokratische Republik Kongo, Bangladesch, Pakistan und Indien. Und: Sechs der neun Städte mit der schlechtesten Luftqualität liegen in Indien, ganz vorne Byrnihat.

Die Analyse basiert auf Daten von 40.000 Messstationen auf der ganzen Welt. Gemessen wird da unter anderem die Feinstaubbelastung der Luft. Fachleute kritisieren allerdings, dass die Daten lückenhaft sind - und zum Beispiel in Afrika an viel weniger Stationen gemessen wird als in den USA oder Europa.

Wenn wir schmutzige Luft über längere Zeit einatmen, kann das laut Weltgesundheitsorganisation z.B. Atemwegserkrankungen auslösen oder auch zu Lungenkrebs führen. Die WHO schätzt, dass das jedes Jahr zu Millionen vorzeitigen Todesfällen führt.