Hier will die FH Aachen Abhilfe schaffen. Das MASKOR-Institut hat einen Feldroboter entwickelt, der diese Arbeit selbstständig übernimmt. Die Erfindung heißt Etarob: Er rollt über die Felder, lockert die Erde auf und erkennt die Pflanzen in seiner Umgebung. Ein Computerabgleich sagt dem Roboter, was stehen bleiben muss und was weg darf. Ist das Unkraut identifiziert, verpasst der Roboter den Pflanzen einen Elektroschock.

Der Roboter fährt elektrisch und ist lernfähig. Er erweitert sein Pflanzenwissen je länger er eingesetzt wird. Die Forschenden sagen, der Roboter sei ein Beitrag zur umweltfreundlichen Landwirtschaft, weil so eine Menge Chemie gespart werden kann.