Nicht, dass uns das jetzt schon beunruhigen muss: Aber in einer Milliarde Jahre wird es ungemütlich für uns auf der Erde.

Dann wird unsere Atmosphäre nur noch wenig Sauerstoff enthalten. Das schreiben zwei Umweltwissenschaftler aus Japan und den USA im Fachmagazin Nature Geoscience. Sie haben ausgerechnet, dass von den jetzigen 21 Prozent Sauerstoff in der Luft in ferner Zukunft nur noch etwa ein Prozent übrig sein wird. Der Grund ist, dass unsere Sonne mit zunehmendem Alter heißer wird. Die Strahlung verändert Erdkreisläufe und macht die Erde heißer. Dadurch wird auch weniger Sauerstoff freigesetzt, zum Beispiel in der Photosynthese von Pflanzen.

Es bleiben nur Mikroorganismen übrig

Die beiden Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der Prozess nur rund 10.000 Jahre dauern wird, bis die Erde fast ihren gesamten Sauerstoff verloren hat. Komplexe Organismen wie der Mensch könnten nicht überleben. Übrig bliebe erstmal nur ein Teppich an Mikroorganismen. Bis dahin haben wir aber noch eine Milliarde Jahre Zeit. Circa.