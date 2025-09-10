Moskitos haben offenbar ein Faible für Hedonisten.

Zu dem Schluss kommt ein Team der Radboud-Universität in den Niederlanden. Die Forschenden haben 2023 beim Lowlands-Festival ein Pop-up-Labor aufgebaut und rund 500 Besucherinnen und Besucher getestet. Dafür hielten die Teilnehmenden ihren Arm in eine Kammer mit Mücken – die hatte winzige Löcher, so dass die Mücken den Arm zwar riechen konnten, aber nicht zustechen. Vorher hatten die Probanden in einem Fragebogen unter anderem Angaben zu ihrer Hygiene gemacht und was sie gegessen und getrunken hatten.

Das Ergebnis: Besonders attraktiv fanden die Moskitos Menschen, die Bier getrunken oder die Nacht mit jemandem verbracht hatten. Umgekehrt wirkte Sonnencreme abschreckend, auch frisches Duschen verringerte das Interesse der Insekten.

Die Forschenden schließen daraus: Moskitos stehen auf Genussmenschen – und wer weniger gestochen werden will, sollte eher zu Sonnencreme greifen als zum Bier.

Das Paper haben sie auf dem bioRxiv Preprint Server hochgeladen - heißt, unabhängige Forschende müssen noch drüberlesen.