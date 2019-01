Na, wo setzt ihr am ehesten Fett an?

Mehr so am Rumpf oder doch eher an anderen Körperteilen, zum Beispiel an den Beinen? Ein schwedisches Forscherteam sagen jetzt: Wo das Fett landet, wird stark von genetischen Faktoren beeinflusst - vor allem bei Frauen. Die Forschenden berichten darüber im Fachmagazin Nature Communications.

Demnach haben sie für ihre Studie die Daten von fast 360.000 Freiwilligen verwendet, bei denen analysiert wurde, wie sich Fett an ihrem Körper verteilt. Bekannt war, dass das bei Männern und Frauen tendenziell unterschiedlich abläuft: Männer setzen eher um den Bauch rum an, Frauen stärker an den Hüften und Beinen. Das wurde bisher vor allem auf Sexualhormone zurückgeführt.

Aber jetzt haben die Schweden in ihrer Studie rausgefunden, dass gerade bei Frauen die Gene bei der Fettverteilung eine große Rolle spielen. Viele genetische Effekte seien bei Frauen entweder stärker oder sogar nur bei ihnen vorhanden. Dazu zählen auch bestimmte Gene, die den Aufbau von Zellen beeinflussen und dadurch auch auf die Fettverteilung wirken.