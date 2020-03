Eine Tüte Chips am Abend, eine Tafel Schokolade am Nachmittag.

Manche Menschen nehmen durch das darin enthaltene Fett sofort zu und werden dick, Andere nicht. Warum ist das so? Es hat wahrscheinlich viele Gründe. Einer könnte das Protein EHD2 sein.

Forschende des Helmholtz-Zentrums für Molekulare Medizin in Berlin haben herausgefunden, dass Menschen mit Übergewicht weniger EHD2 produzieren als Menschen mit einem normalen BMI. Das Forschungsteam vermutet, dass EHD2 einen Stoffwechselweg kontrolliert, der steuert, wie viel Fettsäuren in die Fettzellen wandern. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, dass sich der Stoffwechselweg verändert, wenn Menschen Übergewicht haben.

In braunem Fettgewebe von Mäusen hat das Forschungsteam beobachtet, dass Zellen mehr Fett aufnehmen, wenn EHD2 fehlt. Ein Studienautor vermutet, dass das auch beim Menschen so ist.