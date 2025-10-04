Waldbrände und Ähnliches sorgen weltweit für immer größere Schäden.

Ein Forschungsteam hat im Fachjournal Science Statistiken ausgewertet. Demzufolge ereigneten sich mehr als 40 Prozent der Flächenbrände mit den höchsten wirtschaftlichen Schäden in den letzten zehn Jahren. Untersucht wurden die Zeit vor 45 Jahren bis zum Jahr 2023.

Laut den Forschenden fehlte vorher ein Beleg, wie sich immer mehr Waldbrände auch wirtschaftlich auswirken. In der Kategorie von Bränden mit einem Schaden von mehr als 1 Milliarde Dollar gab es in dem Zeitraum mehr als die Hälfte nach 2015.