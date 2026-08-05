Brände bekämpfen ist körperlich anstrengend und gefährlich. Unter anderem deswegen ist für Feuerwehrleute körperliche Fitness wichtig.

Ein internationales Forschungsteam hat die körperliche Fitness von rund 800 Feuerwehrleuten in den USA näher untersucht. Die gehörten zu rund 100 Crews. Bei der Analyse der Daten aus jährlichen Tests kam raus: Es waren die Crews im Schnitt fitter, die auch fitte Chefs hatten. Das gilt zumindest dann, wenn ein Team sowohl einen Lieutenant als auch einen Captain hatte, also zwei mögliche Vorbilder. Bei Crews mit nur einer direkten Führungskraft war der statistische Zusammenhang nicht nachweisbar.

Einer der beteiligten Forscher sagt: Es hilft für die Fitness in den Feuerwehrteams, wenn Führungskräfte zusammen mit ihrer Crew trainieren und Fitnessroutinen einhalten. Die Auswertung ist im Journal of Occupational and Environmental Medicine erschienen.