Viele schottische Fußballfans dürften erleichtert sein: Sie dürfen nämlich bei der Fußball-WM dieses Jahr ihre traditionellen Kilt-Taschen mit ins Stadion bringen.

Streng genommen sind sie zu groß. Der Weltverband Fifa hat jetzt aber angekündigt, eine Ausnahme für den Sporran zu machen, das gab der schottische Fußballverband bekannt. "Sporran" ist gälisch und bedeutet Geldbeutel. Es handelt sich dabei um eine traditionelle Tasche, die zusammen mit dem Kilt getragen wird. Sie besteht aus Fell und Leder und wird an einem Gurt unterhalb des Bauches befestigt.

Bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko werden auch Tausende schottische Fußballfans erwartet. Ihre Nationalmannschaft ist nämlich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder qualifiziert.