In vielen Fernsehserien werden Szenen zur Ersten Hilfe oft falsch oder völlig veraltet dargestellt.

Darauf weist ein Team von Medizinerinnen und Medizinern in einer Studie hin. Sie haben knapp 170 Folgen von bekannten Serien analysiert. Dabei machten Schauspieler oft bei einem Herzstillstand erstmal eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Das wird heute gar nicht mehr empfohlen. Stattdessen soll sofort eine Herzdruckmassage durchgeführt werden.

Auch das Alter von Patienten oder der Ort von medizinischen Notfällen waren meist unrealistisch. In den Serien hatten öfter junge Menschen einen Herzstillstand - in aller Öffentlichkeit. Dabei trifft der eher Ältere - und das meistens zu Hause.

Die Forschenden sagen, dass das falsche Bilder vermittelt, von Risiken und von Erste-Hilfe-Maßnahmen. Sie fordern von Serienmachern, Wiederbelebungsmaßnahmen realistischer und korrekt zu zeigen.[]