KI bekommt keinen Oscar! - Das hat die Organisation hinter dem wichtigsten Film-Preis der Welt klargestellt.

Nach Angaben der Oscar-Akademie werden in den Schauspielkategorien nur Rollen berücksichtigt, die nachweislich von Menschen gespielt und im Abspann genannt werden. Auch Drehbücher müssen von Menschen verfasst worden sein.

Hintergrund ist die Debatte über den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Film. Zuletzt hatte eine digitale Version des 2024 verstorbenen Schauspielers Val Kilmer für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie war im Trailer eines neuen Films zu sehen und basierte auf Archivmaterial, das seine Familie bereitgestellt hatte.

Bei Kilmer war schon früher KI zum Einsatz gekommen; im Film "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022. Durch eine Krebs-Erkrankung hatte der Schauspieler seine Stimme verloren, sie wurde mit Hilfe von KI in den Film eingefügt.