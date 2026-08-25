Der kleine Pazifik-Staat Kiribati hat ein chinesisches Schiff festgesetzt. Die Besatzung soll Haien bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten haben.

Das wird auch Finning genannt. Die Tiere werden ohne ihre Flossen wieder ins Meer geworfen. Das ist in weiten Gebieten des Pazifiks verboten. Weil es in Ost- und Südostasien aber immer noch eine große Nachfrage nach Haiflossen gibt, wird diese tierquälerische Fangpraxis heimlich immer noch angewandt.

Fachleute sagen, dass Finning in der Vergangenheit zu einem massiven Rückgang der Hai-Bestände geführt hat.

In den ersten August-Wochen hatten sich insgesamt elf Inselstaaten im Pazifik an einer Patrouille auf hoher See beteiligt, gemeinsam mit der US-Küstenwache und einem australischen Militärflugzeug.