Viele Firmen wollen angeblich wieder weg vom Homeoffice.

Das Münchner Ifo-Institut hat dazu eine Umfrage in Deutschland gemacht - und die hat ergeben: Drei von vier Unternehmen wollen das Homeoffice beibehalten. Es sei bei ihnen fest verankert. Tatsächlich abschaffen wollen das Arbeiten von zuhause aus demzufolge nur vier Prozent der Unternehmen.

Ein Ifo-Forscher sieht auf Basis dieser Zahlen keinen Trend zurück ins Büro und sagt: "Die Uhren drehen sich nicht auf 2019 zurück."

Allerdings: Homeoffice gibt es laut den Ifo-Zahlen immer noch eher in großen als in kleinen und mittleren Unternehmen. Und es ist weiter unterschiedlich stark in einzelnen Branchen verteilt: Bei den Industriefirmen bieten fast 90 Prozent an, von zuhause zu arbeiten - bei Bau- und Handelsunternehmen gibt es die Möglichkeit nur bei 40 Prozent der Firmen.