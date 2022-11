Beim Fischen mit langen Leinen gehen jedes Jahr Millionen Haie und auch Stachelrochen an den Haken, obwohl die Fischer es eigentlich auf Thunfisch abgesehen haben.

Um die bedrohten Haie besser zu schützen, ist ein kleines Gerät entwickelt worden, der Shark Guard. In der Zeitschrift Current Biology werden die Technik und Tests damit genauer beschrieben. Der Shark Guard wird an der Angelschnur befestigt und sendet ein pulsierendes elektrisches Feld aus. Die Haie nehmen die elektrischen Signale wahr und bleiben von den Haken fern. Andere Fische werden dadurch nicht irritiert.

Letzten Sommer haben die Forschenden es im Meer in Südfrankreich ausprobiert. Zwei Fischereiboote setzten auf elf Fahrten insgesamt mehr als 18.000 Haken ein. Dabei zeigte sich, dass an den Shark-Guard-Haken gut 90 Prozent weniger Haie gefangen wurden als an den normalen Haken. Bei Rochen gab es einen Rückgang von 70 Prozent. Damit könnte laut dem Team die Langleinenfischerei fortgesetzt werden, ohne massenhaften Beifang. Um es für die Fischer aber möglichst einfach zu machen, müssen die Batterien der Sender noch verbessert werden.