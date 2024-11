Zeig mir, wie lange du auf einem Bein stehen kannst, und ich sag dir, wie fit du bist.

Das ist der sogenannte Flamingo-Test. Forschende schreiben jetzt im Fachmagazin Plos One, dass dieser Test ein gutes Maß ist, um bei Menschen den Alterungsprozess einzuschätzen. Sie haben in einer kleinen Testreihe untersucht, was es bringt, das Gangbild, die Kraft und das Gleichgewicht zu testen. Vom Gang konnte man noch am wenigsten auf das Alter schließen. Die Kraft in den Händen und Knien war schon besser geeignet. Da zeigte sich mit zunehmendem Alter deutlich nachlassende Kraft. Aber der Flamingo-Stand war am effektivsten, um schnell auf die Fitness schließen zu können.

Wer auf seinem nicht dominanten Bein steht - also nicht auf seinem Lieblingsbein - schafft das im Schnitt alle zehn Jahre rund zwei Sekunden weniger lang. Mit dem einfachen Test können sensorische Skills, neuromuskuläre Kontrolle, und Muskelkraft abgecheckt werden.

Die britische Gesundheitsbehörde hat auch Werte veröffentlicht, was man schaffen sollte: Wer zwischen 18 und 39 ist, sollte 43 Sekunden durchhalten, bei 80-Jährigen sollten es noch 5 Sekunden sein.