Seit Jahrzehnten gibt es immer weniger Fledermäuse.

Ein Grund dafür ist, dass sie immer weniger Lebensraum finden. Ein Tipp vom Naturschützern ist deswegen, Fledermauskästen aufzuhängen. Ein Forschungs-Duo aus den USA hat jetzt aber herausgefunden: Es ist wichtig, wie diese Kästen aufgebaut sind!

Die Forscherin und ihr Kollege haben Boxen getestet - in unterschiedlichen Farben und mit verschiedenen Isolierungen. In einer dunklen Box wurde es schnell mehr als 45 Grad heiß - für Fledermäuse eine tödliche Hitze. In Boxen mit einer Isolationschicht aus Wasser und einer Schaumstoffhülle drumherum blieb die Temperatur drinnen dagegen stabil. Die Forschenden schreiben im Fachjournal Ecological Solutions and Evidence: Es kommt auch drauf an, wo der Kasten aufgestellt wird. Sie haben deswegen online eine Anleitung veröffentlicht, mit der man den idealen Fledermauskasten designen kann. Da kann man auch angeben , ob die Box eher schattig oder sonnig aufgehängt wird, und auch, in welcher Klimazone.

Auch von deutschen Naturschutzorganisationen gibt es im Netz Tipps für Fledermauskästen.