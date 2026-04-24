Wenn Unternehmen nur vorgeben, etwas für Umwelt- und Klimaschutz zu tun, dann spricht man von "Greenwashing".

Forschende aus den USA werfen das in großem Stil der Fleisch- und Milchindustrie vor, in ihrer Studie im Fachjournal Plos Climate. Mehr als 1.200 Versprechen wurden dafür untersucht, bei den weltweit 33 größten Unternehmen der Fleisch- und Milch-Branche. Das sind Bereiche der Landwirtschaft, die besonders viel klimaschädliche Gase ausstoßen. In der Studie ging es darum, was die Unternehmen v.a. in ihren Nachhaltigkeitsberichten schreiben oder was sie auf ihren Websites veröffentlichen - dass sie zum Beispiel klimaneutral werden wollen. Das Ergebnis: bei 98 Prozent der Versprechen und Behauptungen ergab sich ein Verdacht auf Greenwashing.

An der Studie gibt es auch Kritik. Einige Forschende sagen, dass der Greenwashing-Begriff nicht klar genug definiert ist - und dass das Problem deshalb nicht so groß ist, wie in der Studie dargestellt.