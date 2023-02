Wer im Flugzeug nur einen der Sitze in der mittleren Reihe abbekommt, ist meistens nicht so zufrieden.

Aber genau dort und am besten auch noch in der letzten Reihe ist eigentlich ein Glücksfall - denn statistisch gesehen sind das die sichersten Plätze im Flugzeug. Das schreibt ein Flug-Forscher aus Australien im Debattenportal The Conversation, nachdem er sich die Datenlage angeschaut hat.

Lieber weiter hinten sitzen

Hinten und in den Mittelsitzen zu fliegen, hat den Vorteil, das man um sich herum recht viel Puffer als Schutz hätte. Und nicht direkt an den Flügeln sitzt, die als Speicher für Treibstoff dienen.

Insgesamt betont der Flug-Forscher, dass man sich beim Fliegen nicht zu viele Sorgen über einen Absturz machen sollte. Schließlich ist Fliegen die sicherste Fortbewegungsart - Autofahren ist viel gefährlicher. In Zahlen: Das Risiko, in einem Flugzeug zu sterben, liegt bei weniger als 1 zu 200.000 - im Auto dagegen bei rund 1 zu 100.