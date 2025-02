Eigentlich lassen Ernte-Termiten keine fremden Insekten in ihr Nest und bringen Eindringlinge um - in Marokko hat aber ein Biologie-Team einige Schmeißfliegenlarven in einem Termitennest entdeckt: lebendig.

Woran liegt das? Die Fliegenlarven tarnen sich als Termiten. Sie haben zum Beispiel falsche Antennen auf dem Kopf. In einem Termitennest ist es dunkel, deshalb erkennen sich Termiten auch am Geruch. Verschiedene Termitenkolonien riechen dabei unterschiedlich - so werden unerwünschte Besucher schnell entdeckt. Die Fliegenlarven imitieren den Geruch der Termiten, bei denen sie sich verstecken. So fallen sie nicht auf. Wie genau die Fliegenlarven ins Nest kommen, ist noch unklar. Die Forschenden schreiben im Fachjournal Current Biology, dass Schmeißfliegen in der Nähe eines Nests Eier legen könnten. Sobald daraus Larven schlüpfen, könnten die Termiten sie in ihre Kolonie aufnehmen und ins Nest bringen.