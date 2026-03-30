Kuhmilch und Alternativen dazu aus Pflanzen unterscheiden sich deutlich - und zwar nicht nur vom Geschmack her, sondern auch, was ihre physikalischen Eigenschaften angeht.

Ein Forscher von der University of Illinois Chicago und sein Team haben die Tropf- und Strömungseigenschaften verglichen und zwar von Kuh- und Ziegenmilch und von Soja- Hafer-, Kokos-, und Erbsenmilch. Dabei zeigte sich: Anders als die tierische Milch werden die Pflanzen-Drinks unter Druck dünnflüssiger. Damit haben sie physikalisch gesehen eine Gemeinsamkeit mit Ketchup oder Shampoo - die fließen ja auch besser aus der Flasche, wenn man sie zusammendrückt. Auch wenn man sie umrührt, werden die Pflanzendrinks dünnflüssiger. Das liegt laut Forschungsteam an verschlungenen Molekül-Ketten in Hafermilch und Co; die werden beim Rühren und Drücken entwirrt und langgezogen.

Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse könnten helfen, Pflanzenmilch eine bessere Konsistenz zu verschaffen.

Die Ergebnisse wurden auf einer Fachkonferenz präsentiert.



