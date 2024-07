Wenn sich Bienen verteidigen, wurde schon beobachtet, dass sie dafür mit ihren Flügeln flattern - und der Luftzug weht dann angreifende Ameisen weg.

Jetzt schreibt ein japanisches Forschungsteam im Fachmagazin Ecology, dass Bienen ihre Flügel auch noch anders zur Verteidigung nutzen können: Die Forschenden haben gefilmt was passiert ist, als sie drei Ameisenarten vor den Eingang von Bienenkörben Japanischen Honigbienen gesetzt haben. Bei der Auswertung Hunderter Konfrontationen zeigte sich: Die Wächterbienen am Eingang neigen ihren Körper nach vorne, in Richtung der Ameisen, und flattern dabei mit den Flügeln. Wenn ihre Flügel dann mögliche Angreifer treffen, werden die weggeschleudert.

Nicht immer erfolgreich

Dieses Wegschlagen mit den Flügeln klappte laut den Forschenden allerdings nicht gleich gut bei allen Ameisenarten: Weil japanische Waldameisen größer und schneller sind, waren die Honigbienen bei ihnen nicht so erfolgreich. Als nächstes wollen die Forschenden untersuchen, ob Bienen durch Erfahrung besser werden bei ihrer Verteidigungsmethode per Flügelschlag.