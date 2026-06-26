Wer innerhalb der EU reist, soll leichter seine Rechte durchsetzen können.

Wird zum Beispiel eine Entschädigung oder Erstattung fällig, soll das in Zukunft über ein einheitliches Formular laufen können. Das stellt die EU-Kommisson dann in verschiedenen Sprachen auf ihre Seite.

Im Bahnverkehr gibt es so eine Regelung schon, das Parlament hat sich jetzt mit den EU-Staaten darauf geeinigt, dass das auch für Bus- oder Schiffsreisen, und auch für Flüge gelten soll. Die Regelung muss noch formell beschlossen werden.

Das heißt in Zukunft auch: Wird ein Flug annulliert und Passagiere bekommen den Ticketpreis zurück, dürfen große Plattformen und Reisebüros keine Vermittlungsgebühr einbehalten.