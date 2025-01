Die einen bemerken Fluglärm gar nicht, die anderen nervt das Brummen immer wieder.

Aber egal, wie wir Fluglärm finden: auf die Gesundheit kann er immer schlagen. Klar ist schon länger, dass Fluglärm zum Beispiel das Bluthochdruck-Risiko erhöhen, oder auch einen Tinnitus und Schlafstörungen auslösen kann. Jetzt hat eine britische Studie zum ersten Mal untersucht, wie sich permanenter Fluglärm auf unser Herz auswirkt. Sie wurde im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht.

Die Wissenschaftler haben dafür mehrere tausend MRT-Aufnahmen von Herzkammern von Menschen untersucht, die nahe an großen Flughäfen wohnen. Bei ihnen war die linke Herzkammer im Schnitt sieben Prozent schwerer als bei Leuten, die woanders wohnen. Die Forschenden schreiben, das erhöhe das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Probleme - zum Beispiel Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt oder Schlaganfall um fast ein Drittel. Dabei haben sie auch andere Faktoren berücksichtigt, die Einfluss auf die Herzgesundheit haben können - darunter Geschlecht, Alter, Rauchen, Alkoholkonsum, Luftqualität und andere Lärmquellen.

Welcher Mechanismus hinter den Auswirkungen von Fliegerlärm steckt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Studienautoren und -autorinnen plädieren dafür, dass Staaten allgemein mehr Schutzmaßnahmen gegen Fluglärm einführen.