Den Schäferhund in die Flugzeug-Kabine mitnehmen?

Das ging bisher bei großen Hunden nicht, die mussten in einer Transportbox im Gepäckraum des Fliegers untergebracht werden.

Die italienische Lufthansa-Tochter Ita Airways will jetzt aber ab nächster Woche größere Hunde in der Kabine mitfliegen lassen. Allerdings nur auf ausgewählten Inlands-Flügen und es ist auch erst mal nur Platz für maximal zwei Hunde im Flieger - einer bis 15 Kilo in der Economy Class, und einer bis 30 Kilo in der Business Class. Für die Hunde gibt es jeweils einen extra Platz ganz vorne und ganz hinten. Dafür werden dann ein zusätzliches Ticket und eine Sondertransportgebühr fällig. Blinden- und andere Assistenz-Hunde haben Vorrang vor anderen.

Die italienische Fluglinie plant nach eigenen Angaben, den Hunde-Mitflugservice später auch auf andere Flüge auszuweiten.