Kondensstreifen von Flugzeugen sind oft gut am Himmel zu erkennen.

Sie machen Fliegen noch einmal extra klimaschädlich. Laut Forschung fördern sie, dass sich Wolken in großer Höhe bilden - die dann Wärme auf der Erde zurückhalten.

Es gibt aber auch Kondensstreifen, die vom Boden nicht zu sehen sind: Wenn Flugzeuge ihre Spur durch Wolken ziehen. Laut einem Forschungsteam aus Leipzig können auch die unter Umständen schädlich sein.

Bisher gab es die Annahme, dass solche versteckten Kondensstreifen in bestimmten Wolken eher gut fürs Klima sind. Weil sie die so verändern, dass sie die Erde kühlen. Nach einer Auswertung von zehntausenden Messdaten stimmt das auch, zumindest für tagsüber. Nachts dreht dieser Effekt aber laut den Leipziger Forschenden. In der Bilanz überwiegt das Negative.