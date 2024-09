In Mitteleuropa hat es diesen Monat so stark geregnet wie in 80 Jahren nicht - die Folge waren die Überschwemmungen unter anderem in Polen, Tschechien und Österreich.

Forschende der Wissenschaftsinitiative World Weather Attribution sprechen vom stärksten Vier-Tage-Regen seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Regenfälle hätten ein ungewöhnlich großes Gebiet betroffen, von Deutschland bis Rumänien. Das Team um Friederike Otto vom Imperial College London weist darauf hin, dass der Begriff Jahrhundert-Hochwasser nicht mehr trägt. Als solchen sind auch schon das Oderhochwasser 1997 und die Flut von 2002 bezeichnet worden. Der Regen in diesem September war den Angaben nach noch stärker als der damals. Die Forschenden gehen davon aus, dass der Klimawandel großen Anteil an dem großen Regen diesen Monat hat.