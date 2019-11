Dass das nicht hinkommt, auch nicht, wenn man das erste Jahr außen vor lässt, wissen inzwischen viele Hundebesitzer. Eine Genetikerin aus den USA schlägt jetzt zusammen mit Kollegen eine bessere Formel vor, mit der man rausfinden kann, ob der eigene Hund gerade im Teenager- oder schon im Rentenalter ist. Das Forschungsteam hat dafür das Erbgut von Menschen und Labradoren verglichen. Bestimmte Abschnitte verändern sich mit dem Alter. Bei Menschen lässt sich deshalb anhand der DNA grob bestimmen, wie alt jemand ist. Das Team fand raus, dass das ganz ähnlich auch bei der Hunde-DNA ging.

Für die Umrechnung der Hunde- in Menschenjahre kommen die Forscher auf eine kompliziertere Formel: 16 Mal der natürliche Logarithmus der Hundejahre und das Ganze plus 31. Mit der Formel kriegen Hundewelpen im gleichen Alter Zähne wie Babys. Und die durchschnittliche Lebenserwartung passt sich auch an: Bei Hunden sind das etwa 12 Jahre, beim Menschen weltweit 70 Jahre. Allerdings läuft die Hundeentwicklung laut der Formel in frühen Jahren extrem schnell ab. Ein Hund wäre demnach mit einem Jahr schon 31 Menschenjahre alt. Danach verlangsamt sich nach der Formel das Altern.