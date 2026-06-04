Ein Mathematiker konnte sich im Restaurant nicht für ein Essen entscheiden - und hat das Problem mathematisch gelöst.

Das Ganze ist schon in den 1970er Jahren passiert. Der Nobelpreisträger Richard Feynman hatte damals alles nur auf einen Zettel gekritzelt.

Alte Formel getestet

Jetzt hat ein Team der Universität Oxford in England die Formeln analysiert und getestet. Es hat die Frage etwas abgewandelt: Wie lange soll ich neue Restaurants in einer Stadt ausprobieren, bevor ich wieder in ein gutes zurückkehre, weil ich nichts Besseres finden werde?

In der Formel kommt es auf die Zeit an. Die Experimentierfreudigkeit sinkt, wenn ich nur noch wenige Tage auf meinem Städtetrip übrig habe.

Ergebnis hängt von der Zeit ab

So kommt raus: Je mehr Zeit noch bleibt, desto eher sollte ich Neues ausprobieren. Je weniger Zeit bleibt, desto weniger brauche ich auf etwas Besseres zu hoffen.

Die Forschenden haben das Problem auch mit 2500 Testpersonen durchgespielt - die verhielten sich, wie mit der mathematischen Formel im Voraus berechnet.