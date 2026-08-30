Auf dem Forschungsschiff "Polarstern" ist am Samstag-Abend gefeiert worden, denn: Der Eisbrecher im Dienst des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung hat die Marke von zwei Millionen Seemeilen erreicht.

Die Polarstern ist seit fast 44 Jahren unterwegs - mit 40 Crewmitgliedern und bis zu 55 Forscherinnen und Forschern. Seitdem hat sie auf mehr als hundert Expeditionen Daten gesammelt. Außerdem werden mit ihr zwei Forschungsstationen in der Arktis und der Antarktis versorgt.

Im Jahr 2030 soll die Polarstern durch ein Nachfolgeschiff ersetzt werden.