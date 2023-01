Das haben Forschende der Uni Arizona in den USA herausgefunden. Sie haben ein ganzes Ameisen-Volk im Labor gefilmt und außerdem am Computer berechnet, welche Wege die Ameisen zurücklegen würden, wenn sie einfach nur nach dem Zufall laufen würden.



Es zeigte sich: Würden die Ameisen zufällig laufen, würden sie viel öfter ihren eigenen Weg nochmal kreuzen. Stattdessen laufen sie eine Gegend nur selten doppelt ab.



Bewegung erinnert an Fluss

Die Fortbewegung funktioniert so: Die Tiere gehen etwa das Dreifache ihrer Körperlänge geradeaus und wenden sich dann abwechselnd nach rechts und links und gehen wieder geradeaus. So kommt am Ende eine Bewegung raus, die die Forschenden an einen gekräuselten Fluss erinnert.

Die Forschenden sagen: Im Laufe der Evolution haben Ameisen wohl eine effiziente Art gefunden, eine Gegend abzusuchen.