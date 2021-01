Gleichzeitig wirkt ihre Art der Fortbewegung fast schon majestätisch: Die Qualle zieht ihren Schirm so zusammen, dass Wasser in Richtung der Tentakeln ausgestoßen wird. Nach dem Rückstoßprinzip bewegt sie sich dadurch in die entgegensetzte Richtung fort.

Forschende an der Uni von Süd-Florida haben sich das genauer angeguckt, an Mondquallen in einem Wasserbecken, das auch mikroskopisch kleine Glasperlen enthielt. Die können mit einem Laser sichtbar gemacht werden, was einen Einblick in die Strömungen liefert, die die Quallen verursachen. Laut Studie erzeugen die Quallen mit ihrem Schirm mehrere Wasserwirbel und damit Druck. So formt sich dann quasi eine Wand aus Wasser, von der sich die Qualle abstößt.