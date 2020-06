In der Kreidezeit lebten neben Dinosauriern auch Vorfahren der heutigen Krokodile.

Jetzt hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden, dass es damals auch eine große, auf zwei Beinen laufende Krokodilsart gab. Sie haben dafür versteinerte Fußabdrücke in Südkorea untersucht, die gut erhalten sind. Laut den Paläontologen sind die Abdrücke rund 110-120 Millionen Jahre alt und etwa 24 Zentimeter lang. Das deutet darauf hin, dass die Tiere Beine hatten, die etwa so hoch waren wie die eines erwachsenen Menschen. Insgesamt war das Urzeit-Krokodil etwa drei Meter lang. Es gibt aber keine Handabdrücke - das Tier muss also auf zwei Beinen gelaufen sein.

Dass es kein Dinosaurier war, schließen die Forschenden auch aus der Form der Abdrücke: Dinosaurier liefen auf ihren Zehen. Krokodile laufen dagegen auf der ganzen Fußsohle und hinterlassen an der Ferse deutliche Abdrücke - so wie wir Menschen.